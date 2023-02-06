Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної та атаки по Бахмуту.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

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Водночас армія РФ завдала чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та 56 разів вела обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва – Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом, майже 20 населених пунктів.

Втрати РФ у війні на 06.02.2023

особового складу ‒ близько 132 160 (+870) осіб,

танків ‒ 3231 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од,

артилерійських систем – 2231 (+5) од,

РСЗВ – 461 (+1) од,

засобів ППО ‒ 227 од,

літаків – 294 од,

гелікоптерів – 284 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 од,

крилатих ракет ‒ 796 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 203 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 348-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб