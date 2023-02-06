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Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється. В Укренерго надали нові ліміти на 6 лютого.

Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт, у Києві – 1152 МВт, у Дніпропетровській області – 1422 МВт.

– Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі споживання електроенергії не планують обмежувати. Водночас досі залишається складною ситуація з постачанням електроенергії в Одеській області.