Бої на Донбасі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 348 добу війни (онлайн)
Набула чинності заборона завозити нафтопродукти до Європейського союзу з Російської Федерації за повномасштабну війну проти України.
Уведено в дію рішення Ради безпеки і національної оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.
Навесні Україна отримає системи протиповітряної оборони SAMP-T, зенітники вже поїхали на військові навчання.
Україна повернула ще двох дітей, незаконно вивезених окупантами на територію Росії.
Водночас Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони, підтвердили у Міністерстві оборони.
Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється. В Укренерго надали нові ліміти на 6 лютого.
Завтра в період з 06:00 до 24:00 в Київській області встановлено ліміт використання в 833 МВт, у Києві – 1152 МВт, у Дніпропетровській області – 1422 МВт.
– Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вночі споживання електроенергії не планують обмежувати. Водночас досі залишається складною ситуація з постачанням електроенергії в Одеській області.
Новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом 10 днів. Про це повідомляє видання Financial Times.
За словами неназваного радника української армії, воїни отримали “дуже надійні розвіддані про наміри” Росії знову розпочати атаку. Він додав, що такий наступ може відбутися протягом 10 днів.
Аналітики видання вважають, що ймовірним місцем для нового російського нападу є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лимана – міст, відбитих українськими військами під час контрнаступу минулої осені.
За словами місцевих чиновників та західних аналітиків, Росія вже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямку.
Російські окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області тероризують учителів шкіл. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Наразі вони почали з обшуками приходити до вчителів, освітян, забирати всі гаджети. Вони бояться, що ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, онлайн проводять уроки за нашою українською програмою, – розповів мер.
За словами Федорова, росіяни намагаються змусити українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але ніхто з учителів цього не робить.
У полоні РФ перебувають 729 військовослужбовців окремого загону спеціального призначення Азов. Вони перебувають у незадовільному стані, під фізичним і психологічним впливом РФ.
Про це розповів один з захисників комбінату Азовсталь у Маріуполь Богдан Кротевич, якого знають за позивним Тавр.
– Наразі вони не перебувають в одному місці. І в нас є інформація станом на якусь дату, наприклад, 28 грудня 2022 року. За місяць людину могли перевести в інший заклад, її стан міг як покращитися, так і погіршитися, – поділився Тавр.
Насправді Міністерство оборони не купує яйця взагалі та інші продукти, а договору не існує. Про це в інтерв’ю заявив міністр оборони Олексій Резніков.
– Насправді Міністерство оборони не купує яйця взагалі, не купує томати, не купує кукурудзу, не купує картоплю взагалі. Не існує договору. Яйця не в угоді, вони в додатку до угоди. Згідно з постановою 2016 року, купується послуга нагодувати одного військовослужбовця на добу з забезпеченням 3,5 тисячі калорій ціною 145 гривень 85 копійок на цей рік.