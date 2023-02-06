Під Бахмутом “вагнерівці” та армія РФ воюють у різнобій, без координації – Генштаб
Армія РФ продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та окупаційними військами.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, російські провоєнні блогери пишуть, що Збройні сили України начебто відходять від Бахмута, а власник ПВК Вагнера Євген Пригожин це спростовує.
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У Генштабі наголошують, що під Бахмутом, де тривають важкі, повністю відсутня координація та взаємодія між російською армією та “вагнерівцями”.
За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
Фото: Сергій Гайдай
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