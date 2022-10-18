Пропонував рекордні €22 млн: затримано екснардепа за спробу підкупити мера Дніпра

Жовтень, 18 в 20:50

НАБУ та САП затримали колишнього депутата Верховної Ради на спробі підкупу за €22 млн мера Дніпра Бориса Філатова.

Це одна з рекордних сум запропонованого хабаря, який фіксували правоохоронці в Україні.

За даними слідства, у жовтні 2022 року екснардеп, який раніше обіймав посаду голови будівельної компанії Укрбуд, запропонував Філатову хабар за підписання з підконтрольними йому компаніями договору щодо будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

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Повідомляється, що нардеп обіцяв виплатити суму частинами протягом дії проєкту – до 2027 року. При цьому він оцінив “лояльність” мера у 10% вартості проєкту (€220 млн), що становить відповідно €22 млн. Зазначається, що фінансування проєкту здійснюється за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю) України.

Наголошується, що розслідування цих фактів НАБУ розпочалося за заявою Філатова.

У ЗМІ пишуть, що фігурантом є Максим Микитась, проте офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Пресслужба НАБУ зазначає, що екснардепа також звинувачують в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа слухається у суді.