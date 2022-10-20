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Факти / Україна / Політика

Залишиться під вартою: екснардепу Микитасю обрали запобіжний захід

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Максим Микитась
Фото: Факти ICTV

Суд застосував проти колишнього народного депутата Максима Микитася запобіжний захід. Його взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави у обсязі 260 млн грн.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд України. Відомо, що йому повідомили про підозру за спробу підкупити мера Дніпра Бориса Філатова.

За даними слідства, Микитась запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Цей проєкт реалізують за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Колишній нардеп хотів підкупити мера за 10% від вартості проєкту (загалом близько €220 млн), тобто він запропонував йому €22 млн. Про інцидент повідомив мер Дніпра Філатов.

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили екснардепу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Джерело: ВАСУ

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