Лютий, 01 в 16:42

СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару. На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах ексдепутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

– Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці, – йдеться у повідомленні СБУ.

Зараз дивляться Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній. Читайте Рада позбавила мандатів Медведчука та ще чотирьох проросійських депутатів Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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