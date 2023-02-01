Допомагали відмивати гроші Медведчука: СБУ провела обшуки у будівельних компаніях Києва
СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару. На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах ексдепутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.
– Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці, – йдеться у повідомленні СБУ.
Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.
Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
- ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).