Лютий, 08 в 15:29

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, виступив з промовою у Вестмінстерському палаці. Його зустріли оваціями.

Виходячи за трибуну перед парламентарями, президент України наголосив: “Я стою перед вами від імені хоробрих”.

Він висловив подяку Британії за підготовку українських солдат задля боротьби проти РФ і підкреслив, що завдяки допомозі вони кваліфіковані, оснащені та готові до перемоги.

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Президент розповів, що коли був на Даунінг-стріт два роки тому та відвідував катакомби, де Вінстон Черчиль керував захистом Британії під час Другої світової війни, йому запропонували сісти на крісло, звідки надавались накази, і запитали, що він відчуває на цьому місці.

Зеленський розповів, що “дещо” відчуває, але по-справжньому зміг зрозуміти, що це за відчуття, тільки зараз.

– І усі українці знають це відчуття. Це відчуття, коли сміливість настільки тебе огортає, що змушує прийняти всі виклики для того, щоб перемогти, – сказав він.

Окремо президент зупинився на подяці експрем’єр-міністру Британії Борису Джонсону за його підтримку у найперші дні російського вторгнення. Він підкреслив, що Джонсон об’єднав людей, коли це здавалось абсолютно неможливим.

Зеленський зазначив, що російські агресори програють у цій загарбницькій війні і це змінить увесь світ.

– Зло розвалиться… Свобода переможе… Росія програє, – сказав він.

Під час виступу очільник України подарував спікеру парламенту Британії Ліндсі Гойлу шолом українського пілота, на якому написано: “ми маємо свободу – дайте нам крила, щоб її захистити”.

– Ми платимо своїми життями… життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю, – сказав Зеленський, назвавши українських льотчиків “королями”.

Він висловив сподівання, що надання Україні авіації стане наступним етапом роботи коаліції країн, які надають українцям військову підтримку.

– Це крила для нашої свободи, – додав Зеленський.

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