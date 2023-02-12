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Факти / Україна

Загинула жінка, ще одну поранено: росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023

Уранці 12 лютого російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Оновлено об 11:00. Загинула 53-річна жінка.

За попередньою інформацією, постраждала ще й 87-річна пенсіонерка. У неї – осколкове поранення.

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У місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, водоканал і будівлю коледжу.

Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Обстріл Нікополя 12 лютого 2023
Загинула жінка, ще одну поранено: росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії / 3 фотографии

Інформація уточнюється, наголосив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, що жителі Нікополя почули вибух близько десятої ранку.

Очільник районної військової адміністрації Євген Євтушенко відразу попередив людей про активність ворожої артилерії.

Особливо уважними керівник РВА попросив бути жителів Мирівської і Марганецької територіальної громад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Євген Євтушенко, Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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