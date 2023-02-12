Лютий, 12 в 11:00

Уранці 12 лютого російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Оновлено об 11:00. Загинула 53-річна жінка.

За попередньою інформацією, постраждала ще й 87-річна пенсіонерка. У неї – осколкове поранення.

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Загинула жінка, ще одну поранено: росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії / 3 фотографии

Інформація уточнюється, наголосив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, що жителі Нікополя почули вибух близько десятої ранку.

Очільник районної військової адміністрації Євген Євтушенко відразу попередив людей про активність ворожої артилерії.

Особливо уважними керівник РВА попросив бути жителів Мирівської і Марганецької територіальної громад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Євген Євтушенко, Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак