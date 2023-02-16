Лютий, 16 в 20:33

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес підкреслив, що допоки Крим перебуває під окупацією Росії та є її військовою базою, Україна не зможе почуватись безпечно та відновити економічну діяльність у Чорноморському регіоні.

Про це Годжес повідомив під час участі у Kyiv Jewish Forum.

Він нагадав, що Чорноморський флот росіян здатен переривати або блокувати комерційні перевезення з Одеси. Крім того, Крим вже є стартовим майданчиком для російських безпілотників та Військово-повітряних сил.

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– Маріуполь чи звільнені порти ніколи не зможуть відновитися та стати функціональними, доки росіяни контролюють доступ до моря. І ми знаємо, що вони ніколи не виконають жодної угоди, – підкреслив Годжес.

Він додав, що ймовірні переговори про статус Кримського півострова – це пастка для України, адже тоді росіяни просто почекають кілька років, поки союзники не втратять інтерес, після чого почнуть новий наступ.

– Тому я вважаю, що Крим з цих причин є вирішальним майданчиком. Коли Україна звільнить Крим, то за ним буде і Донбас, – сказав Годжес.

За його словами, для захисту суверенітету в довгостроковій перспективі Україна повинна повернути усі свої втрачені території та вступити в ЄС та НАТО. Росія ж повинна бути притягнутою до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини.