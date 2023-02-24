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Факти / Світ / Світові новини

Офіційно: Швеція передасть Україні до 10 танків Leopard

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Leopard 2
Фото: Getty Images

Швеція планує долучитися до так званої танкової коаліції і надішле Україні до 10 танків Leopard 2, а також зенітні системи, заявили сьогодні прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони країни Пол Йонсон.

Сьогоднішній військовий пакет також містить додаткові компоненти протиповітряної оборони. Ми продовжуватимемо допомагати Україні перемогти у війні, йдеться у заяві шведського уряду.

За даними видання Der Spiegel, ще вранці 24 лютого влада Швеції не хотіла підтверджувати цю інформацію, у Міноборони країни лише повідомили, що вдень буде оголошено про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про Leopard типу 2A5 та 2A6 для оснащення двох танкових батальйонів.

Танки Leopard, які у Швеції називаються Stridsvagn, можуть насамперед використовуватися для доповнення пакету танків, який Берлін зараз збирає для Києва.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підтвердив прибуття із Польщі перших танків Leopard 2. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який 24 лютого приїхав до Києва.

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Джерело: Spiegel
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