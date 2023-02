Офіційно: Швеція передасть Україні до 10 танків Leopard

Швеція планує долучитися до так званої танкової коаліції і надішле Україні до 10 танків Leopard 2, а також зенітні системи, заявили сьогодні прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони країни Пол Йонсон.

Sweden is joining the “Leopard family” in support of Ukraine, through Swedish Leopard 2 tanks. Today’s military package also includes further air defence components. We will continue to help Ukraine win the war.

