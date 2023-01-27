Cвіт не піде на переговори з Путіним, поки Україна не отримає перемоги на полі бою – Джонсон

Січень, 27 в 0:14

Член парламенту Великої Британії Борис Джонсон вважає, що світ не піде на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, поки Україна не отримає перемоги на полі бою.

– Ця війна закінчиться тоді, коли Путін зазначає поразки. І єдиний спосіб досягти цього – це озброїти українців тим, що їм потрібно. Щоб вони могли деокупувати цей наземний міст, показати, що путінська агресія не окупиться для них. Тільки після цього можна починати переговори, – зазначає Джонсон.

На його думку, до намірів та буль-яких заяв Російської Федерації потрібно ставитися скептично, особливо до тих, які стосуються України.

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