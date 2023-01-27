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Cвіт не піде на переговори з Путіним, поки Україна не отримає перемоги на полі бою – Джонсон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Член парламенту Великої Британії Борис Джонсон вважає, що світ не піде на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, поки Україна не отримає перемоги на полі бою.

– Ця війна закінчиться тоді, коли Путін зазначає поразки. І єдиний спосіб досягти цього – це озброїти українців тим, що їм потрібно. Щоб вони могли деокупувати цей наземний міст, показати, що путінська агресія не окупиться для них. Тільки після цього можна починати переговори, – зазначає Джонсон.

На його думку, до намірів та буль-яких заяв Російської Федерації потрібно ставитися скептично, особливо до тих, які стосуються України.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що до російських намірів нам треба ставитися вельми скептично. На мою думку, Путін за допомогою Нормандського формату намагався створити на Донбасі постійну проблему. Як рану, яка не заживає, щоб Україна не мала реальної стабільності, шансів на вступ до НАТО та інше. Як на мене, єдине рішення – це викинути його геть, – вважає Джонсон.

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