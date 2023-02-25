Лютий, 25 в 11:20

Дефіциту в енергосистемі України немає уже протягом двох тижнів поспіль. Наразі енергетики не прогнозують проблем з електропостачанням для українців.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Дефіциту потужності в енергосистемі немає два тижні поспіль і наразі не прогнозується, – наголосили в компанії.

В енергосистемі зараз працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії до України відбувається в незначних обсягах.

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Області не отримували лімітів споживання електрики на цю добу через відсутність дефіциту в енергосистемі. Однак в Укренерго попереджають, що за різкого зростання споживання можливі відключення світла.

Через обстріли військ РФ та спричинені ними пошкодження мереж є знеструмлення в прифронтових містах Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область). Де дозволяє безпекова ситуація, електрики проводять ремонтні роботи.

– Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв’язку з погіршенням погодних умов, – уточнили в компанії.

В Одесі ще діють мережеві обмеження через значні пошкодження енергетичних об’єктів під час обстрілів РФ. У місті застосовують графіки погодинних відключень світла, щоб уникнути перевантаження обладнання.

Ремонтні бригади на Одещині посилено працюють над усуненням мережевих обмежень.

Ситуація в енергосистемі України налагодилася після ремонту та повернення в роботу дев’ятого енергоблоку атомних електростанцій (останнього із доступних Україні). Ремонтні роботи завершилися в рекордно короткі терміни. Також був відремонтований турбогенератор одного з енергоблоків, що дозволило наростити потужність в енергосистемі на 1,2 ГВт.

Джерело: Укренерго