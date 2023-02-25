Дефіциту в енергосистемі немає вже два тижні і не прогнозується – Укренерго
Дефіциту в енергосистемі України немає уже протягом двох тижнів поспіль. Наразі енергетики не прогнозують проблем з електропостачанням для українців.
Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.
– Споживання дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Дефіциту потужності в енергосистемі немає два тижні поспіль і наразі не прогнозується, – наголосили в компанії.
В енергосистемі зараз працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії до України відбувається в незначних обсягах.
Області не отримували лімітів споживання електрики на цю добу через відсутність дефіциту в енергосистемі. Однак в Укренерго попереджають, що за різкого зростання споживання можливі відключення світла.
Через обстріли військ РФ та спричинені ними пошкодження мереж є знеструмлення в прифронтових містах Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область). Де дозволяє безпекова ситуація, електрики проводять ремонтні роботи.
– Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв’язку з погіршенням погодних умов, – уточнили в компанії.
В Одесі ще діють мережеві обмеження через значні пошкодження енергетичних об’єктів під час обстрілів РФ. У місті застосовують графіки погодинних відключень світла, щоб уникнути перевантаження обладнання.
Ремонтні бригади на Одещині посилено працюють над усуненням мережевих обмежень.
Ситуація в енергосистемі України налагодилася після ремонту та повернення в роботу дев’ятого енергоблоку атомних електростанцій (останнього із доступних Україні). Ремонтні роботи завершилися в рекордно короткі терміни. Також був відремонтований турбогенератор одного з енергоблоків, що дозволило наростити потужність в енергосистемі на 1,2 ГВт.
Джерело: Укренерго