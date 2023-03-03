Березень, 03 в 16:14

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський приїхав до Бахмута, де наразі тривають найзапекліші бої.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

У Бахмуті Сирський поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

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Він заслухав доповіді командирів про стан справ, ознайомився із проблемними питаннями підвищення обороноздатності підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Бої у місті та на околицях: генерал Сирський знову приїхав у Бахмут / 5 фотографий

Наголошується, що російські окупанти не полишають надії захопити Бахмут і продовжують накопичувати сили.

Повідомляється, що на захоплення міста росіяни кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнера та інших регулярних частин армії Росії. Інтенсивні бої ведуться у самому місті та навколо нього.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомляли про приїзд Сирського до Бахмута 25 лютого, зазначивши, що тоді генерал відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.

Раніше речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська здійснять тактичний відступ із Бахмута, якщо буде необхідність.

За його словами, основним завданням українських військ є досягнення стратегічних результатів, на зразок того, як після відступу із Сєверодонецька та Лисичанська Луганської області ЗСУ вдалося звільнити значні території в Харківській області та навколо Лимана Донецької області.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Фото: Сухопутні війська ЗС України