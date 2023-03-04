Березень, 04 в 19:04

Уряд України затвердив Державну антикорупційну програму, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram каналі.

– Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021-2025, – написав він.

Очільник уряду пояснив, що зазначена програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

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– Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів, – додав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні Комісія визначила і подала в Кабінет міністрів України свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

– Тож уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро, – додав він.

Раніше очільник уряду казав, що сьогодні в Україні немає системної корупції, але є “поодинокі” прояви.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський казав, що новий директор НАБУ може бути очолити посаду вже на початку лютого.