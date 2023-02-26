Лютий, 26 в 14:29

Сьогодні в Україні немає системної корупції, є “поодинокі” прояви.

Про це в інтерв’ю німецькому тижневику Focus сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи скандал у Міністерстві оборони.

Глава уряду зазначив, що Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури, а відповідні органи працюють, знешкоджуючи корупцію.

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— Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції.

За його словами, реакція влади та правоохоронців – миттєва. Йдеться про оперативні затримання підозрюваних у зловживаннях. Він додав, що це свідчить про зміну підходу України до боротьби з корупцією.

— Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові поодинокі – не толеруються, з ними негайно борються, – заявив Шмигаль.

Нещодавно довкола Міноборони України розгорівся “харчовий” скандал. Він стосувався закупівлі продуктів для ЗСУ. У відомстві відбулися звільнення, а правоохоронці повідомили низку підозр.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков визнав проблеми відомства та анонсував кадрове оновлення в Міноборони.

14 лютого Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони.