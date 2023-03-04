Хто стане директором НАБУ: конкурсна комісія обрала трьох кандидатів

Березень, 04 в 12:33

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в суботу, 4 березня, відібрала трьох кандидатів, які відповідають усім вимогам для подання Кабміну.

Серед них – Сергій Гупяк, Семен Кривонос та Роман Осипчук.

Комісія оцінювала доброчесність, професійний досвід, знання та якості кандидатів, забезпечуючи прозорий і справедливий підхід до відбору нового директора НАБУ.

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На першому етапі було отримано 78 пакетів документів, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати.

Другий етап тестування складався із серії тестів на знання законодавства, визначення загальних здібностнй та навичок, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання.

На третьому етапі залишився 21 кандидат. Фінальний етап передбачав співбесіду на доброчесність та професійну компетентність. Як результат, комісія відібрала трьох найкращих кандидатів.

– Сильна антикорупційна система важлива не лише зараз, її важливість для суспільства буде лише зростати у майбутньому, коли розпочнеться відбудова країни після війни. Тому, майбутній директор НАБУ у спільному баченні членів комісії – це кращий слідчий, і кращий адміністратор слідчої установи, і лідер з баченням майбутнього НАБУ, з яким працюватиме велика команда цієї інституції, – пояснив член комісії Микола Кучерявенко.

16 квітня 2022 року закінчився семирічний термін перебування Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Саме такий граничний термін визначено законом Про Національне антикорупційне бюро України.

Ситника 12 травня призначили заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).