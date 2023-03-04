Март, 04 в 19:04

Правительство Украины утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram канале.

— Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры. Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025, — написал он.

Глава правительства пояснил, что указанная программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

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— Есть понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов, — добавил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня Комиссия определила и подала в Кабинет министров Украины свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

— Поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро, — добавил он.

Ранее глава правительства говорил, что сегодня в Украине нет системной коррупции, но есть “единичные” проявления.

Отметим, что президент Владимир Зеленский говорил, что новый директор НАБУ может быть возглавить должность уже в начале февраля.