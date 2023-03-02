Україна змінить стратегію майбутнього звільнення Криму – секретар РНБО

Березень, 02 в 12:39

Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Кримського півострова, який тимчасово перебуває під контролем Російської Федерації.

Про це заявив секретар Ради безпеки і національної оборони України Олексій Данілов. Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

– Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних та інших – потребує зміни пріоритетів, – вважає секретар РНБО.

На його думку, необхідно змінити стратегію звільнення Криму та загальні пріоритети, щоб успішно повернути півострів під контроль України.