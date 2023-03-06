Березень, 06 в 13:59

Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України можна було б створити за прикладом Нюрнберзького процесу. Однак його потрібно буде адаптувати під методи ведення війни, які використовує РФ.

Про це розповів керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) не може розслідувати злочин агресії. Саме тому існує потреба в окремому трибуналі.

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– Можливо, за прикладом Нюрнберзького – це класичний і чи не єдиний приклад усім відомого трибуналу. Трибунали щодо Югославії та Руанди були специфічними, оскільки там внутрішній, а не міжнародний збройний конфлікт, – зазначив Поночовний, розповідаючи про те, яким би міг бути трибунал над РФ.

За його словами, перспективи його створення стають “дедалі реальнішими”. На думку прокурора, такий трибунал міг би розглядати не лише злочин агресії РФ, а й інші воєнні злочини окупантів на території України.

Поночовний додав, що спецтрибунал слід адаптувати “під сучасні способи та методи ведення РФ війни проти України”.

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Прокурор наголосив, що паралельно Україна має притягувати до відповідальності воєнних злочинців РФ на національному рівні, виносити вироки, навіть заочні.

Поночовний нагадав, що Нюрнберзький процес не охопив значну кількість нацистів, були й виправдувальні вироки. Саме через це Ізраїль свого часу здійснював власні судові процеси.

– Завдання України – не сподіватися на когось, а самостійно встановити, задокументувати, винести вироки воєнним злочинцям, нехай поки що заочно. Але ми матимемо юридичні підстави, щоб потім цю людину знайти в будь-якому куточку світу, привести сюди й піддати покаранню… Бо поїхати в РФ, витягнути Путіна з бункера, привести сюди й засудити – це зараз нереально, – пояснив прокурор.

Як відомо, у Львові відбулася конференція United for Justice (Об’єднані заради справедливості). Її ще називають “юридичним Рамштайном”. Одним із ключових питань було створення спецтрибуналу над РФ за злочин агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що коаліція, яка працює над створенням трибуналу, налічує вже 29 країн.

Генпрокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії РФ. Він має запрацювати влітку 2023 року.