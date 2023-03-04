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Факти / Україна

Україна та низка країн підписала угоду про створення Центру з розслідування злочинів РФ у Гаазі – Костін

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Андрій Костін
Фото: УНІАН

Генеральні прокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії, який запрацює влітку 2023 року.

– Сьогодні ми підписали додаткову угоду до угоди про Спільну слідчу групу, яка передбачає створення у Гаазі на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України, – сказав генпрокурор України Андрій Костін.

За його словами, передбачається, що у цьому центрі працюватимуть прокурори, які збиратимуть докази злочину агресії.

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Крім того, Офіс генпрокурора збирається поділитися з прокурорами центру у Гаазі доказами вчинення злочинів агресії, які уже накопичилися у відомстві.

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Попередньо планується, що центр запрацює у липні 2023 року.

Генпрокурор додав, що робота цього Міжнародного центру буде першим кроком на шляху до створення Спеціального трибуналу з засудження злочину агресії російської політичної і військової верхівки відносно України.

Джерело: Укрінформ
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