Прогрес є очевидним: коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ вже налічує 29 держав

Березень, 03 в 19:34

Коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу для РФ за злочини агресії проти України, вже налічує 29 держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки зустрічі з колегами з Нідерландів та Естонії у Львові.

– Нашу зустріч ми присвятили насамперед створенню спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, й роль Нідерландів та Естонії у цьому процесі дуже важлива, – говорить Кулеба.

За його словами, “26 січня відбулося перше засідання цієї коаліції зі створення спецтрибуналу, в ньому взяла участь 21 держава”.

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– Нині їх 29. Серед цих держав одна з Латинської Америки, тобто прогрес є очевидним, – зауважив глава МЗС.

Він зазначив, що домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня у Страсбурзі.

Кулеба також подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України.

На зустрічі обговорювали також кроки щодо прискорення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.