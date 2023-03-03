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Факти / Україна

Прогрес є очевидним: коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ вже налічує 29 держав

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу для РФ за злочини агресії проти України, вже налічує 29 держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки зустрічі з колегами з Нідерландів та Естонії у Львові.

– Нашу зустріч ми присвятили насамперед створенню спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, й роль Нідерландів та Естонії у цьому процесі дуже важлива, – говорить Кулеба.

За його словами, “26 січня відбулося перше засідання цієї коаліції зі створення спецтрибуналу, в ньому взяла участь 21 держава”.

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– Нині їх 29. Серед цих держав одна з Латинської Америки, тобто прогрес є очевидним, – зауважив глава МЗС.

Він зазначив, що домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня у Страсбурзі.

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Кулеба також подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України.

На зустрічі обговорювали також кроки щодо прискорення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.

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