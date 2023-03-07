Березень, 06 в 23:16

Сьогодні у мережі з’явилося відео, як розстріляли військового за патріотичне гасло Слава Україні. Факти ICTV згадують, чому так почали говорити та що потрібно відповідати.

Слава Україні – це українське національне гасло. Воно з’явилося на початку XX століття у різних варіаціях, згодом ставши своєрідним гімном борців за незалежність України.

Першочергово гасло набуло поширення під час Української революції (1918 – 1921 років). У 1920-30-х роках було звичним на Заході України та в українській діаспорі.

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Проте воно відродилося з новою силою після проголошення незалежності України (1991 рік), а набуло популярності під час Євромайдану (2013 рік) та після початку війни Росії (з 2014 року).

Під час російської збройної агресії гасло отримало поширення в українській армії. Зокрема, у лютому 2018 року уряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №7549, яким запропонував встановити гасло Слава Україні — Героям слава, як офіційне вітання для військових ЗСУ.

У серпні 2018 року привітання вперше пролунало як частина церемонії параду на честь 27-річчя незалежності України та 100-річчя відродження української державності. А у жовтні цього року Верховна Рада запровадила гасло як вітання у ЗСУ та Національній поліції.

Згодом ці слова набули масового поширення після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. На слова Слава Україні справжні патріоти відповідають Героям слава, вшановуючи пам’ять наших героїв.

Сьогодні, 6 березня 2023 року, гасло Слава Україні звучить ще болючіше для кожного патріота, який щиро любить свою країну. В цей день у мережі почало поширюватися відео, на якому відбувся розстріл українського полоненого після того, як з його вуст пролунали ці слова.