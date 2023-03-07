Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Стало відомо ім’я військового, якого розстріляли окупанти за гасло Слава Україні!

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тимофій Миколайович Шадура
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий, якого розстріляли окупанти після слів Слава Україні, служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Звали його Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомили в Міноборони України з посиланням на інформацію від командування бригади.

Зараз дивляться

Тимофій Шадура вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмута.

Нині тіло українського військовослужбовця залишається на тимчасово окупованій території.

Остаточно підтвердити особу можна буде після повернення тіла та необхідних експертиз.

– Командування 30 окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною, – обіцяють українські захисники.

Читайте
Непокора та безмежна мужність: реакція світу на розстріл росіянами українського воїна

Нагадаємо, що вчора в мережі з’явилося відео розстрілу військовослужбовця Збройних сил України.

Останніми словами українського військового було патріотичне гасло Слава Україні!

Українці відразу почали масово поширювати відповідь на останні слова вбитого військового – Героям слава!

Згодом локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що українського захисника, якого розстріляли росіяни, впізнала сестра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка