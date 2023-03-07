Стало відомо ім’я військового, якого розстріляли окупанти за гасло Слава Україні!

Березень, 07 в 12:34

Військовий, якого розстріляли окупанти після слів Слава Україні, служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Звали його Тимофій Миколайович Шадура.

Про це повідомили в Міноборони України з посиланням на інформацію від командування бригади.

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Тимофій Шадура вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмута.

Нині тіло українського військовослужбовця залишається на тимчасово окупованій території.

Остаточно підтвердити особу можна буде після повернення тіла та необхідних експертиз.

– Командування 30 окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною, – обіцяють українські захисники.

Нагадаємо, що вчора в мережі з’явилося відео розстрілу військовослужбовця Збройних сил України.

Останніми словами українського військового було патріотичне гасло Слава Україні!

Українці відразу почали масово поширювати відповідь на останні слова вбитого військового – Героям слава!

Згодом локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко повідомила, що українського захисника, якого розстріляли росіяни, впізнала сестра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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