Березень, 08 в 20:05

Ситуація в Бахмуті на Донеччині досягла найвищого рівня напруження. Сили російських окупантів розташовуються на флангах, ворог намагається “замкнути кільце” довкола міста.

Попри постійні атаки ворога, українські військові тримають оборону та ведуть міські бої.

Що відомо про ситуацію навколо Бахмута, втрати росіян та евакуацію місцевих жителів – читайте далі у матеріалі.

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Бої за Бахмут – що відомо

Бої за Бахмут розпочалися у травні 2022 року, коли бійці ПВК Вагнера та регулярні війська РФ змогли прорвати українську оборону в Попасній (25 км на схід) і просунутись західніше.

Тоді ЗСУ були змушені відступити з так званої Світлодарської дуги (виступ на ділянці між Бахмутом і Дебальцевим, який українці утримували з 2015 року). Таким чином на початку літа минулого року лінія фронту “вирівнялась” фактично до околиць Бахмута.

Чому ЗСУ важливо утримувати Бахмут

Утримання Бахмута є важливим тактичним рішенням для України, про це заявив президент Володимир Зеленський.

Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.

– Ми розуміємо, що Бахмут – це місто, яке перебуває в облозі. Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, на Слов’янськ, для росіян буде відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку, – сказав він в інтерв’ю CNN.

Зеленський зазначив, що наразі Росії потрібна хоч якась маленька перемога, щоби мобілізувати своє суспільство.

Вище військове керівництво України ситуацію в Бахмуті тримає “на пульсі”. Вчора питання боїв за місто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з вищими воєначальниками зі США, Великої Британії та Польщі.

А 6 березня на засіданні Ставки Залужний та командувач Східного угруповання військ Сирський на засіданні висловились за продовження оборони Бахмута та посилення позицій. Президент повідомив, що військові у місті отримають допомогу.

Читайте На Ставці Залужний і Сирський висловилися за посилення наших позицій у Бахмуті

Прогнози експертів щодо Бахмута

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута.

Зазначено, що у разі захоплення міста російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації, оскільки через брак можливостей їм доведеться обирати між двома напрямками наступу: або у бік Костянтинівки, або у напрямку Слов’янська і Краматорська.

Крім цього, експерти ISW вважають, що боротьба України за Бахмут “стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил”, який там сформувався. Зокрема, йдеться про необхідність знищення бійців ПВК Вагнера.

– Бахмутська битва може, по суті, сильно деградувати найкращі сили групи Вагнера, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ, – вважають фахівці.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що у випадку захоплення Бахмута РФ не просуватиметься далі, адже перебуває на вирішальному етапі вичерпання сил на Донеччині.

– Якщо ми говоримо про Слов’янськ і Краматорськ, то там іще не менш ніж 20 км лінії оборони. Говорити, що ворог має потенціал, щоб після захоплення Бахмута просуватися далі – переоцінення можливостей РФ на поточному етапі. Я думаю, зараз усі зусилля ворога на п’ятьох напрямках першої фази наступу на Донбасі, яка почалася 8 лютого, перебувають у вирішальній фазі з погляду вичерпання можливостей російських сил, – сказав він в ефірі Еспресо. На Заході дотримуються думки, що оборона Бахмута може тривати ще місяць. Чиновники наголосили, що Україна все ще може перекидати війська до Бахмута, а також вивести їх із міста. – Це цілком може тривати ще місяць, або українці можуть ухвалити рішення піти протягом тижня. Вони могли б відійти для підготовки оборонних рубежів, які мають на захід від Бахмута, – повідомляє CNN із посиланням на неназваних західних офіційних осіб. Офіційні особи вважають, що ЗСУ дуже добре вміють відступати, коли відчувають, що це необхідно.

Евакуція з Бахмута та чому жителі досі залишаються у місті

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі в Бахмуті залишаються менше 4 тис. людей та мінімум 38 дітей.

95% мешканців було евакуйовано. До початку повномасштабної війни у місті проживало понад 70 тис. людей, з яких 12 тис. – діти.

У Мінреінтеграції нагадують, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт.

– Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв’язком, і люди перебувають у стресовому стані, який обумовлено щільними обстрілами. Вони не оцінюють реальну загрозу, яка є для цивільних, – сказала Ірина Верещук.

Раніше заступник мера Бахмута Олександр Марченко повідомляв, що евакуація з Бахмута уповільнилась. За його словами, щодня з міста евакуюють по 5-10 осіб. Водночас на піку евакуації місто залишали до 600 людей.

Більшість людей важко переконати евакуюватися, оскільки вони “бояться, що їм нікуди їхати і нема з ким їхати”.

У вівторок, 7 березня, Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Нині під критерії такої евакуації підпадає лише Бахмут.

Відтепер підставою для обов’язкового виїзду дитини є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.