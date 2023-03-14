Березень, 14 в 14:10

Неформальні переговори щодо продовження зернової угоди, яка розблокувала експорт агропродукції з України через Чорне море, ще тривають.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на представника ООН.

За його словами, переговори тривають “з усіма сторонами”, а завершилися особисті переговори з РФ.

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Розбіжності виникли щодо терміну продовження угоди: російська сторона намагається його скоротити.

Україна наполягає на продовженні зернової угоди на 120 днів, оскільки так було юридично оформлено в момент її підписання. В Києві зазначають, що 120 днів – це мінімально допустимий термін продовження.

Водночас РФ оголосила, що “не заперечує проти чергового продовження Чорноморської ініціативи”, проте лише на 60 днів.

Високопоставлений український урядовець повідомив у коментарі західним ЗМІ, що Україна суворо дотримуватиметься умов угоди, яка передбачає продовження на 120 днів.

– Росіяни зрозуміли, що 60 днів (продовження, – Ред.) юридично неможливі, тому вони намагаються знайти вихід, – наголосив урядовець.

Офіційний Київ раніше заявляв, що хоче продовжити угоду щонайменше на рік.

Термін дії зернової угоди може завершитися 18 березня, якщо не вдасться досягнути домовленості.

Угоду вдалося підписати 22 липня 2022 року в Стамбулі. Україна підписала документ із ООН та Туреччиною. Аналогічну окрему угоду уклала РФ. Згодом Чорноморська зернова ініціатива була продовжена в листопаді.

Зерно та іншу українську аграрну продукцію експортують із трьох чорноморських портів: Одеса, Чорноморськ і Південний.

Російська сторона постійно намагається створювати штучні перешкоди для зернового коридору, зокрема навмисне затримує огляд суден, які прямують через протоку Босфор до та з портів України.

8 березня під час візиту до України генсек ООН Антоніу Гутерреш висловився за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня.