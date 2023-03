Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі про незаконну депортацію українських дітей. Затримати їх можуть на території країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Що таке Римський статут та чи ратифікувала його Україна – далі в матеріалі.

Що таке Римський статут МКС

Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, на підставі якого був заснований цей суд.

Документ ухвалили на дипломатичній конференції в Римі (Італія) 17 липня 1998 року. Він набув чинності з 1 липня 2002 року.

Документ визначив місцем перебування суду місто Гаага (Нідерланди).

Згідно зі статутом, юрисдикція МКС охоплює такі злочини:

Міжнародний кримінальний суд може розглядати справи за низки умов:

Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд не здійснює розслідування щодо злочину агресії, вчиненого громадянами країни, яка не є учасницею Римського статуту. Це, зокрема, стосується злочину агресії РФ проти України.

Росія у вересні 2000 року підписала статут, однак потім відкликала свій підпис. Саме тому виникла необхідність у створенні Спеціального міжнародного трибуналу над РФ за повномасштабну війну проти України.

Наразі підписантами Римського статуту є 137 країн світу. З них ратифікували документ 123 держави: 33 країни Африки, 19 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 18 держав Східної Європи, 28 держав Латинської Америки та Карибського басейну та 25 країн Західної Європи.

Володимира Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Putin will fear making trips abroad after ICC arrest warrant – Ukraine’s Prosecutor General – ????????Prosecutor General Andriy Kostin

States party to the Rome Statute must take measures to arrest & transfer to ICC Putin & Lvova-Belova. There are 123 of themhttps://t.co/6MGaxjliaB pic.twitter.com/JlynC6bpt1

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 17, 2023