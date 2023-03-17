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Обіцянки потрібно виконувати: уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 МіГ-29

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Винищувач МіГ-29
Фото: Getty Images

17 березня уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Про це в Twitter повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.

– Обіцянки потрібно виконувати. Тож, коли президент України Володимир Зеленський попросив більше зброї, зокрема й винищувачів, я сказав, що ми зробимо все можливе, – зауважив прем’єр-міністр Словаччини.

Едуард Геґер задоволений, що інші країни роблять такі ж кроки.

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– Це військова допомога, що допоможе Україні захистити себе та всю Європу від Росії, – підсумував Едуард Геґер.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що найближчими днями Польща передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

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За словами президента країни Анджея Дуди, рішення про це було ухвалено на найвищому державному рівні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Eduard Heger

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