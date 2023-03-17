Обіцянки потрібно виконувати: уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 МіГ-29
17 березня уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 винищувачів МіГ-29.
Про це в Twitter повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер.
– Обіцянки потрібно виконувати. Тож, коли президент України Володимир Зеленський попросив більше зброї, зокрема й винищувачів, я сказав, що ми зробимо все можливе, – зауважив прем’єр-міністр Словаччини.
Едуард Геґер задоволений, що інші країни роблять такі ж кроки.
– Це військова допомога, що допоможе Україні захистити себе та всю Європу від Росії, – підсумував Едуард Геґер.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що найближчими днями Польща передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.
За словами президента країни Анджея Дуди, рішення про це було ухвалено на найвищому державному рівні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Eduard Heger