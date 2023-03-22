Березень, 22 в 15:50

У середу, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя реактивною системою залпового вогню. За попередніми даними, це Торнадо-С.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо у наших Сил оборони є можливість оповістити населення, коли працюватиме реактивна чи ствольна артилерія – то це, безумовно, робиться. Якщо такої можливості немає, немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст, – сказав він.

Ігнат зазначив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

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Зазначимо, що сьогодні після 11:00 ранку Росія обстріляла Запоріжжя. Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

Наразі відомо про 18 постраждалих, серед них – двоє дітей семи та дев’яти років. 11 дорослих ушпиталили.