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Факти / Україна

Зеленський показав відео влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 22 березня 2023

Президент України Володимир Зеленський показав відео влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі.

– Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, – коментує страшні кадри глава держави.

Президент України наголошує: окупанти влучили в квартали, де живуть звичайні люди, діти.

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– Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.

Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності та рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор та захистити життя, – зауважує Володимир Зеленський.

Зауважимо, що обстріл Запоріжжя 22 березня почався після 11-ї ранку.

Місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів.

Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.

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