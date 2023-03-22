Зеленський показав відео влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі
Президент України Володимир Зеленський показав відео влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі.
– Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто, – коментує страшні кадри глава держави.
Президент України наголошує: окупанти влучили в квартали, де живуть звичайні люди, діти.
– Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.
Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності та рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор та захистити життя, – зауважує Володимир Зеленський.
Зауважимо, що обстріл Запоріжжя 22 березня почався після 11-ї ранку.
Місцеві жителі нарахували щонайменше шість вибухів.
Окупанти гатили по житлових будинках в обласному центрі та острову Хортиця.