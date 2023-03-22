Март, 22 в 15:50

В среду, 22 марта, Россия атаковала Запорожье реактивной системой залпового огня. По предварительным данным, это Торнадо-С.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. От пуска до попадания — секунды. Если у наших Сил обороны есть возможность оповестить население, когда будет работать реактивная или ствольная артиллерия — то это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, нет соответствующих разведданных, то могут быть такие террористические атаки врага, которые не впервые осуществляются по жилым кварталам городов, — сказал он.

Игнат отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

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Отметим, что сегодня после 11:00 утра Россия обстреляла Запорожье. Оккупанты били по жилым домам в областном центре и острову Хортица.

Известно о 18 пострадавших, среди них — двое детей семи и девяти лет. 11 взрослых госпитализировали.