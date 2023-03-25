Нова військова допомога від ФРН та бої за Авдіївку та Бахмут: що відбувається на 395-й день війни (онлайн)
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Кабмін дав старт пришвидшеному виробництву безпілотників в Україні, заявив Михайло Федоров;
Окупанти ускладнюють пересування на Луганщині та змушують місцевих мешканців отримувати перепустки;
Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня;
США запровадили нові санкції проти Білорусі, у списку – літак Лукашенка, БелАЗ і МАЗ;
МоторСіч працювала з іранською фірмою, причетною до розробки дронів Shahed-136, виявили розслідувачі з проєкту Схеми;
Німеччина оновила пакет допомоги для України, у ньому інженерні машини Dachs і 100 кулеметів.
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