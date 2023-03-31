Березень, 31 в 12:48

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у розшук народного депутата Сергія Шахова, який є фігурантом справи про недекларування майна на 88 млн грн.

Таке рішення ВАКС ухвалив на засіданні 31 березня за клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає, – оголосила рішення головуюча суддя Віра Михайленко.

Організацію розшуку нардепа доручено прокурору САП.

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На засіданні була присутня адвокат нардепа. Вона повідомила, що Сергій Шахов вчергове не з’явився до суду, оскільки “продовжують існувати причини, які були на минулому засіданні”: він начебто з “20 лютого 2023 року продовжує перебувати на стаціонарному лікуванні у місті Бішкек”.

Водночас адвокат не надала документів, які б підтверджували, що Шахов перетнув кордон із Киргизстаном. Вона також не змогла повідомити суду, як довго народний обранець перебуватиме на лікуванні.

У відповідь на це суддя Михайленко іронічно зазначила, що Шахов “видужає від усіх своїх хвороб” у березні-квітні 2024 року, “коли закінчиться строк давності притягнення до відповідальності за цим кримінальним правопорушенням”.

За даними САП, Сергій Шахов неодноразово без поважних причин не з’являвся на засідання суду. 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку. Аналогічне рішення про штраф було ухвалено 17 січня 2023 року: йдеться про два максимально можливі грошові стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн.

– Проте 21 лютого 2023 року нардеп вкотре проігнорував засідання. Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом із тим нардеп ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя, – йдеться в повідомленні САП.

У чому обвинувачують нардепа

Сергія Шахова обвинувачують у недекларуванні майна на 88 млн грн. Ця справа була скерована до суду в серпні 2022 року. Йдеться про внесення нардепом недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

– Слідство встановило, що нардеп не вніс до е-декларації за 2020 рік відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов’язаний спільним побутом, має взаємні права та обов’язки та виховує трьох спільних дітей, – зазначали в НАБУ.

Йдеться про такі активи як: офісне приміщення, 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, 2 будинки в котеджному містечку під Києвом, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, 2 автівки, нежитлова нерухомість, доходи від продажу нерухомості тощо.

30 березня колегія Вищого антикорупційного суду оголосила вирок чинній народній депутатці, яка не внесла в декларацію квартиру в центрі Києва за близько 2,5 млн грн.