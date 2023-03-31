Март, 31 в 12:48

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова, являющегося фигурантом дела о недекларировании имущества на 88 млн грн.

Такое решение ВАКС принял на заседании 31 марта по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

– Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича… объявить в розыск. Остановить судебное производство относительно обвиняемого Шахова до его розыска. Определение обжалованию не подлежит, — объявила решение председательствующая судья Вера Михайленко.

Организация розыска нардепа поручена прокурору САП.

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На заседании присутствовала адвокат нардепа. Она сообщила, что Сергей Шахов в очередной раз не явился в суд, поскольку “продолжают существовать причины, которые были на прошлом заседании”: он якобы с “20 февраля 2023 года продолжает находиться на стационарном лечении в городе Бишкек”.

В то же время адвокат не предоставила документов, подтверждающих, что Шахов пересек границу с Кыргызстаном. Она также не смогла сообщить суду, как долго народный избранник будет находиться на лечении.

В ответ на это судья Михайленко иронично отметила, что Шахов “поправится от всех своих болезней” в марте-апреле 2024 года, “когда истечет срок давности привлечения к ответственности по этому уголовному правонарушению”.

По данным САП, Сергей Шахов неоднократно без уважительных причин не являлся на заседания суда. 22 ноября прошлого года ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку. Аналогичное решение о штрафе было принято 17 января 2023 года: речь идет о двух максимально возможных денежных взысканиях в размере более 10,7 тыс. грн.

– Однако 21 февраля 2023 года нардеп еще раз проигнорировал заседание. Учитывая неявку, суд постановил осуществить привод обвиняемого в суд. Вместе с тем нардеп игнорирует решения суда и до сих пор скрывается от правосудия, — говорится в сообщении САП.

В чем обвиняют нардепа

Сергея Шахова обвиняют в недекларировании имущества на 88 млн грн. Это дело было направлено в суд в августе 2022 года. Речь идет о внесении нардепом недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год.

– Следствие установило, что нардеп не внес в е-декларацию за 2020 год сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей, — отмечали в НАБУ.

Речь идет о таких активах как: офисное помещение, 13 квартир в центре Киева, 8 паркомест, 2 дома в коттеджном городке под Киевом, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, 2 автомобиля, нежилая недвижимость, доходы от продажи недвижимости и т. п.

30 марта коллегия Высшего антикоррупционного суда огласила приговор действующему нардепу, которая не внесла в декларацию квартиру в центре Киева за около 2,5 млн грн.