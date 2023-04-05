Поширюють фейки про успіхи на Бахмутському напрямку. Ворог намагається інформаційно вплинути на українське командування – Маляр

Квітень, 05 в 11:30

Ворог намагається психологічно вплинути на прийняття рішень командування ЗСУ щодо Бахмутського напрямку, але окупантам цього не вдасться, так само як вони не зможуть демотивувати наших бійців.

Про це у своєму Telegram написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це, – написала вона.

Маляр зазначила, що ворог використовує інформаційно два інструменти:

Зараз дивляться

повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах;

повідомлення про начебто розсекречені наші плани й рішення по Бахмуту.

За словами замміністерки, аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів.

– Скажімо, версій про те, що саме “Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято” поширено вже близько десяти, – зазначила вона.

Нагадаємо, Росія веде інформаційну кампанію з дискредитації Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні.

Росіяни намагаються маніпулювати на страху отримання повістки, а також на формуванні суспільного осуду до роботи ТЦК СП.