У США припускають, що Україна може розпочати контрнаступ протягом найближчих тижнів
У Сполучених Штатах Америки очікують побачити початок контрнаступу українських воїнів протягом найближчих тижнів, а спроби країни-агресора РФ здійснити власний наступ на позиції ЗСУ не матимуть жодних успіхів.
Про це заявила в понеділок постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанн Сміт під час онлайн-брифінгу.
– Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж найближчих тижнів, – зазначила вона.
Водночас Джуліанн Сміт наголосила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій свого контрнаступу. За її словами, Росія намагається демонструвати спроби початку нового наступу зі свого боку.
– Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою, – наголосила Сміт.