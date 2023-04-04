У США припускають, що Україна може розпочати контрнаступ протягом найближчих тижнів

Квітень, 03 в 23:29

У Сполучених Штатах Америки очікують побачити початок контрнаступу українських воїнів протягом найближчих тижнів, а спроби країни-агресора РФ здійснити власний наступ на позиції ЗСУ не матимуть жодних успіхів.

Про це заявила в понеділок постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанн Сміт під час онлайн-брифінгу.

– Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж найближчих тижнів, – зазначила вона.

Водночас Джуліанн Сміт наголосила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій свого контрнаступу. За її словами, Росія намагається демонструвати спроби початку нового наступу зі свого боку.

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