Квітень, 08 в 14:14

Російські окупаційні війська встановлюють додатковий паркан біля Запорізької атомної електростанції, щоб огородити під’їзди до неї.

Про це поінформували в пресслужбі компанії Енергоатом.

Тепер рейсові автобуси, які перевозять персонал ЗАЕС на роботу, більше не курсуватимуть до останнього пункту маршруту, оскільки перепоною буде новий паркан.

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Рашисти встановлюють його на підходах до адміністративної будівлі АЕС. Вони вже почали рити там землю.

– Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до ЗАЕС. Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки, – зазначили в компанії.

Маршрутні автобуси, не доїжджаючи до станції, висаджують працівників ЗАЕС, після чого люди мають іти пішки. За даними Енергоатому, окупанти начебто готують атомну електростанцію “до оборони”.

– Рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об’єкта, – наголошується в повідомленні.

В Енергоатомі уточнили, що жодні паркани окупантів не завадять повернути Запорізьку АЕС під контроль України.

Нещодавно гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про посилення бойових дій поблизу окупованої Запорізької АЕС, внаслідок чого зростає ймовірність аварії на станції. Російські війська захопили АЕС на початку березня 2022 року.

29 березня Гроссі вдруге за час окупації відвідав Запорізьку АЕС.

Днями окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції та вивезли їх у невідомому напрямку.

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Джерело: Енергоатом