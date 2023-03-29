Березень, 29 в 16:43

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що його пропозиція укласти угоду щодо захисту Запорізької АЕС все ще актуальна.

Наразі він коригує пропозиції, щоб домогтися прориву в цьому питанні. Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі.

– Ми вносимо деякі корективи в ті пропозиції, які пропонуємо на обговорення. Я впевнений, що можна було б встановити якусь форму захисту, можливо, акцентуючи увагу не так на ідеї зони, якна самому захисті: що люди повинні чи не повинні робити для захисту станції, – сказав Гроссі в інтерв’ю Reuters.

Остання пропозиція глави МАГАТЕ більше не передбачає створення зони демілітаризації навколо ЗАЕС. Водночас Україна не хоче угоди, яка фактично визнає або дозволить російську військову присутність на станції.

Зараз дивляться

Інші елементи плану Гроссі містять вимоги припинення вогню по станції та з неї, а також виведення важкого озброєння.

– Я в жодному разі не здаюся. Я вважаю, навпаки, нам потрібно примножити наші зусилля, нам потрібно продовжувати, – сказав Гроссі й додав, що зараз у регіоні посилилася військова активність.

Нагадаємо, що сьогодні Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію відтоді, як її окупували російські загарбники.

Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС не покращилася, а бойові дії навколо станції лише посилюються.