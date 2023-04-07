Вивезли у невідомому напрямку. Окупанти викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС

Квітень, 07 в 17:57

Напередодні ввечері окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляють у державній компанія Енергоатом.

– Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що ці співробітники раніше підписали контракти зі створеною Росією компанією “Експлуатуюча організація Запорізької АЕС.”

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Серед затриманих, зокрема, був і заступник начальника служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

Нагадаємо, Запорізьку АЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року. Окупанти неодноразово влаштовували провокації, обстрілюючи територію станції.

Раніше ми розповідали, що Європейський Союз та Сполучені Штати закликали Росію залишити ЗАЕС та домовилися протистояти спробам обійти санкції.