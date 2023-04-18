Міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував бойові броньовані машини AMX-10 RC, які Франція передала нашій країні. Їх ще називають легкими колісними танками.

Відповідний відеоролик Резніков оприлюднив у своєму офіційному Twitter-акаунті.

На відео французька техніка показана зблизька – зовні та зсередини. Крім того, очільник Міноборони проїхався на одному з танків разом із українськими військовими.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the “sniper rifle on the fast wheels.”

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Резніков повідомив, що танки AMX-10 отримали на озброєння українські морські піхотинці. Міністр порівняв ці машини зі “снайперською гвинтівкою на колесах”.

– Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом із нашими бійцями покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков.

Він подякував президенту Франції Еммануелю Макрону та міністру оборони цієї країни Себастьяну Лекорню за військову допомогу, а також всьому французькому народові за “потужну підтримку”.

– Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнити нашу територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство, – додав Резніков.

У середині березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про прибуття до України перших танків AMX-10 RC . Він стверджував, що частина з них вже вирушили на передову. Париж планував спершу передати 14 таких машин.

Танки AMX-10 RC надійшли на озброєння французької армії в 1981 році. Вони дуже мобільні, можуть використовуватися для вогневої підтримки під час бойових дій та для виконання розвідувальних завдань. Танки оснащені 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами.

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