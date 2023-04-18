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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Снайперська гвинтівка на колесах: Резніков показав у дії французькі танки AMX-10

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував бойові броньовані машини AMX-10 RC, які Франція передала нашій країні. Їх ще називають легкими колісними танками.

Відповідний відеоролик Резніков оприлюднив у своєму офіційному Twitter-акаунті.

На відео французька техніка показана зблизька – зовні та зсередини. Крім того, очільник Міноборони проїхався на одному з танків разом із українськими військовими.

Резніков повідомив, що танки AMX-10 отримали на озброєння українські морські піхотинці. Міністр порівняв ці машини зі “снайперською гвинтівкою на колесах”.

– Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом із нашими бійцями покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 “снайперською гвинтівкою на швидких колесах”, – написав Резніков.

Він подякував президенту Франції Еммануелю Макрону та міністру оборони цієї країни Себастьяну Лекорню за військову допомогу, а також всьому французькому народові за “потужну підтримку”.

– Ці швидкі сучасні машини з потужними гарматами допоможуть нам звільнити нашу територію. Так виглядають свобода, рівність і братерство, – додав Резніков.

У середині березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про прибуття до України перших танків AMX-10 RC . Він стверджував, що частина з них вже вирушили на передову. Париж планував спершу передати 14 таких машин.

Танки AMX-10 RC надійшли на озброєння французької армії в 1981 році. Вони дуже мобільні, можуть використовуватися для вогневої підтримки під час бойових дій та для виконання розвідувальних завдань. Танки оснащені 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами.

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Снайперська гвинтівка на колесах: Резніков показав у дії французькі танки AMX-10

Війна в Україні, Олексій Резніков, Танки для України, Франція
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