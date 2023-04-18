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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Снайперская винтовка на колесах: Резников показал в действии французские танки AMX-10

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал боевые бронированные машины AMX-10 RC, переданные Францией нашей стране. Их еще называют легкими колесными танками.

Соответствующий видеоролик Резников обнародовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

На видео французская техника показана вблизи – снаружи и изнутри. Кроме того, глава Минобороны проехался на одном из танков вместе с украинскими военными.

Резников сообщил, что танки AMX-10 получили на вооружение украинские морские пехотинцы. Министр сравнил эти машины со “снайперской винтовкой на колесах”.

– Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими бойцами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 “снайперской винтовкой на быстрых колесах”, — написал Резников.

Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона и министра обороны этой страны Себастьяна Лекорню за военную помощь, а также весь французский народ за “мощную поддержку”.

– Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят свобода, равенство и братство, – добавил Резников.

В середине марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии в Украину первых танков AMX-10 RC . Он утверждал, что часть уже отправилась на передовую. Париж планировал сначала передать 14 таких машин.

Танки AMX-10 RC поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Они очень мобильны, могут использоваться для огневой поддержки во время боевых действий и для выполнения разведывательных задач. Танки оснащены 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами.

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Снайперская винтовка на колесах: Резников показал в действии французские танки AMX-10

Война в Украине, Алексей Резников, Танки для Украины, Франция
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