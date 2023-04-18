Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал боевые бронированные машины AMX-10 RC, переданные Францией нашей стране. Их еще называют легкими колесными танками.

Соответствующий видеоролик Резников обнародовал в своем официальном Twitter-аккаунте.

На видео французская техника показана вблизи – снаружи и изнутри. Кроме того, глава Минобороны проехался на одном из танков вместе с украинскими военными.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the “sniper rifle on the fast wheels.”

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

Резников сообщил, что танки AMX-10 получили на вооружение украинские морские пехотинцы. Министр сравнил эти машины со “снайперской винтовкой на колесах”.

– Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими бойцами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 “снайперской винтовкой на быстрых колесах”, — написал Резников.

Он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона и министра обороны этой страны Себастьяна Лекорню за военную помощь, а также весь французский народ за “мощную поддержку”.

– Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освободить нашу территорию. Так выглядят свобода, равенство и братство, – добавил Резников.

В середине марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о прибытии в Украину первых танков AMX-10 RC . Он утверждал, что часть уже отправилась на передовую. Париж планировал сначала передать 14 таких машин.

Танки AMX-10 RC поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Они очень мобильны, могут использоваться для огневой поддержки во время боевых действий и для выполнения разведывательных задач. Танки оснащены 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами.

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