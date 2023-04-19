Стреляли возле головы и били: идентифицирован ФСБшник, который пытал людей в Херсоне
Правоохранители идентифицировали еще одного сотрудника ФСБ РФ, который во время временной оккупации Херсона жестоко обращался с гражданскими.
Установлено, что к ограблениям и пыткам жителей области причастен сотрудник управления департамента оперативной информации ФСБ РФ.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ему заочно уведомлено о подозрении за отдание приказа о жестоком обращении с гражданскими и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, в марте прошлого года подозреваемый вместе со своими сообщниками – военными РФ – проник в квартиру местного жителя.
Там оккупанты устроили незаконный обыск и забрали материальные ценности.
Затем захватчики, угрожая расправой семье и применяя физическое насилие, вывезли мужчину в захваченное здание в центре города.
Там жителя Херсона продолжили избивать, имитировали убийство, стреляя возле головы, и давили психологически, чтобы склонить к сотрудничеству.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.
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Источник: Офис генпрокурора
Фото: ГУР