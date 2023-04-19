Правоохранители идентифицировали еще одного сотрудника ФСБ РФ, который во время временной оккупации Херсона жестоко обращался с гражданскими.

Установлено, что к ограблениям и пыткам жителей области причастен сотрудник управления департамента оперативной информации ФСБ РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ему заочно уведомлено о подозрении за отдание приказа о жестоком обращении с гражданскими и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте прошлого года подозреваемый вместе со своими сообщниками – военными РФ – проник в квартиру местного жителя.

Там оккупанты устроили незаконный обыск и забрали материальные ценности.

Затем захватчики, угрожая расправой семье и применяя физическое насилие, вывезли мужчину в захваченное здание в центре города.

Там жителя Херсона продолжили избивать, имитировали убийство, стреляя возле головы, и давили психологически, чтобы склонить к сотрудничеству.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: ГУР

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