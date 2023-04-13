Дозвукова ракета Х-50: технічні характеристики та які цілі здатна вражати
У Генеральному штабі України повідомили, що Росія планує почати виробництво крилатих ракет Х-50. Відомо, що ця ракета поки є лише на паперах.
Факти ICTV розповідають, що відомо про російську Х-50.
Ракету спроєктували фахівці конструкторського бюро Радуга ім. А.Я. Березняка.
Нести ракету можуть бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160 на спеціальних обертових барабанах у внутрішніх відсіках. Також ракети можна кріпити на зовнішній підвісці.
Характеристика ракети:
- Маса ракети – 1,5 тонни;
- довжина – 6 метрів;
- дальність польоту Х-50 – понад 1500 км зі швидкістю в інтервалах 700-950 км/год;
- Х-50 – дозвукова ракета.
Ракета оснащена системою самооборони – невеликі станції електронних перешкод і пасток, що буксируються.
Повідомляється, що наведення у Х-50 комбіноване. Ракета використовує навігаційну систему ГЛОНАСС. На кінцевій ділянці вмикається електронно-оптична станція точного наведення.
Розробники запевняють, що ракета високоточна.
Корпус ракети має грановану та злегка сплюснуту форму, що має зменшити радіолокаційну помітність.
Призначення ракети
Залежно від бойової частини, Х-50 зможе вражати бункери або об’єкти великої площі: аеродроми чи склади.
Ракета Х-50 є продовженням програми Х-100. Росіяни запевняють, що Х-50 значно перевершує американську AGM-158 від Lockheed Martin.
Про цю ракету говорили ще у 2016-2017 роках, хоча розробку розпочато в середині 1990-х років, але з відкритих джерел відомо, що вона є поки що тільки на папері.
Раніше Факти ICTV розповідали, чим відрізняється тактична авіація від стратегічної та яку загрозу вони несуть.