У Генеральному штабі України повідомили, що Росія планує почати виробництво крилатих ракет Х-50. Відомо, що ця ракета поки є лише на паперах.

Факти ICTV розповідають, що відомо про російську Х-50.

Ракету спроєктували фахівці конструкторського бюро Радуга ім. А.Я. Березняка.

Нести ракету можуть бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160 на спеціальних обертових барабанах у внутрішніх відсіках. Також ракети можна кріпити на зовнішній підвісці.

Характеристика ракети:

Маса ракети – 1,5 тонни;

довжина – 6 метрів;

дальність польоту Х-50 – понад 1500 км зі швидкістю в інтервалах 700-950 км/год;

Х-50 – дозвукова ракета.

Ракета оснащена системою самооборони – невеликі станції електронних перешкод і пасток, що буксируються.

Повідомляється, що наведення у Х-50 комбіноване. Ракета використовує навігаційну систему ГЛОНАСС. На кінцевій ділянці вмикається електронно-оптична станція точного наведення.

Розробники запевняють, що ракета високоточна.

Корпус ракети має грановану та злегка сплюснуту форму, що має зменшити радіолокаційну помітність.

Призначення ракети

Залежно від бойової частини, Х-50 зможе вражати бункери або об’єкти великої площі: аеродроми чи склади.

Ракета Х-50 є продовженням програми Х-100. Росіяни запевняють, що Х-50 значно перевершує американську AGM-158 від Lockheed Martin.

Про цю ракету говорили ще у 2016-2017 роках, хоча розробку розпочато в середині 1990-х років, але з відкритих джерел відомо, що вона є поки що тільки на папері.

Раніше Факти ICTV розповідали, чим відрізняється тактична авіація від стратегічної та яку загрозу вони несуть.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.