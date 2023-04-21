Апеляційний суд лишив митрополита Павла під домашнім арештом

Апеляційний суд Києва відхилив клопотання адвокатів митрополита УПЦ МП Павла (Петро Лебідь) щодо зміни запобіжного заходу.

Тобто суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври із зобов’язанням носити електронний браслет до 30 травня.

Після засідання митрополит подарував суддям і прокурору великодні яйця.

Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу подарував суддям і прокурору великодні яйця Відео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб за місцем його реєстрації – у селі Вороньків Київської област. Також на нього надягнули електронний браслет.

Перед цим співробітники СБУ вручили колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.

Йдеться про дві статті Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Митрополиту УПЦ МП загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Джерело : Громадське

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