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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Апеляційний суд лишив митрополита Павла під домашнім арештом

Апеляційний суд лишив митрополита Павла під домашнім арештом
Фото: СБУ

Апеляційний суд Києва відхилив клопотання адвокатів митрополита УПЦ МП Павла (Петро Лебідь) щодо зміни запобіжного заходу.

Тобто суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври із зобов’язанням носити електронний браслет до 30 травня.

Після засідання митрополит подарував суддям і прокурору великодні яйця.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб за місцем його реєстрації – у селі Вороньків Київської област. Також на нього надягнули електронний браслет.

Перед цим співробітники СБУ вручили колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.

Йдеться про дві статті Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Митрополиту УПЦ МП загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Джерело: Громадське
Києво-Печерська лавра, Російська агресія, Російська пропаганда, Суд, УПЦ МП
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