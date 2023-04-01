Квітень, 01 в 19:06

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври з Православної церкви України (ПЦУ), архімандрит Авраамій заявив, що недобрі слова колишнього намісника Лаври митрополита УПЦ МП Павла повертаються до нього самого.

На сайті ПЦУ також заявили, що в церкві обурені заявами митрополита Павла.

– Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову, – сказав архімандрит Авраамій.

Він додав, що наразі, очолюючи заповідник Києво-Печерська лавра, “від імені Лаври хочу засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі”.

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Архімандрит Авраамій каже, що в ПЦУ моляться за президента Володимира Зеленського.

Він також наголосив, що події навколо Києво-Печерської лаври не є протистоянням держави та релігії, а також не порушує свободу, оскільки це звільнення “нашої святині від впливу ворожої до нас російської держави”.

– Заради святинь Лаври, заради молитви біля наших Отців печерських ми довго терпіли. Бо ми не бачили альтернативи. Але зараз нова канонічна реальність існування визнаної Помісної церкви та рішення української держави надають нам можливість обрати – і я свій вибір зробив, – сказав він.

Напередодні колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що “Господь не пробачить” президенту Володимиру Зеленському та його родині виселення духовенства УПЦ МП з Лаври.