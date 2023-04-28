Тут спали діти, ми всі в крові – мешканка будинку в Умані після ракетного удару

В Умані мешканка будинку Юлія, куди вранці 28 квітня поцілила російська крилата ракета, відразу після обстрілу записала відеозвернення.

Жінка, плачучи, говорить, що ніколи не думала, що таке може статись.

– Ракета влучила в наш будинок. Ми всі в крові. Усі вікна вибиті. Тут спали діти. Добре, що ми живі, – показує квартиру після обстрілу уманчанка.

У наступному сторіс Юлія повідомила своїм підписниками в Instagram, що вона та її рідні зараз перебувають у лікарні.

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