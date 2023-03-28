Березень, 28 в 15:31

Для здійснення атак по Україні, РФ регулярно використовує крилаті та балістичні ракети, а також здійснює авіанальоти.

Саме для здійснення авіанальотів ворог використовує усі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

З військових аеродромів ворожа авіація бомбить військові та цивільні обʼєкти, обстрілює територію України ракетами, намагається здійснювати десантування (використовує гелікоптери).

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Факти ICTV дізнавалися, з яких військових аеродромів РФ найчастіше запускає авіацію та які літаки там базуються.

– Росіяни використовують велику кількість аеродромів. У них є аеродроми в Курській, Білгородській, Брянській, Ростовській областях. Але не всі вони пристосовані для використання стратегічної авіації. Наприклад, літаки Ту-22Мз або Ту-95МС, які використовують для запуску ракет Х-101 та Х-22, тобто ракет великого радіусу дії. Для такої авіації є обмежена кількість аеродромів! Наприклад, це аеродром Енгельс-2, Українка (розташований за декілька тисяч км від кордону з Україною), Оленья та інші. Тобто ці аеродроми призначені саме для авіації тактичного призначення, – розповів Фактам ICTV військовий експерт Олександр Коваленко.

Аеродром Енгельс-2

Це найближчий до України відомий аеродром стратегічної авіації. Ця авіабаза розташована у місті Енгельс Саратовської області.

Це основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Також там базуються бомбардувальники Ту-95МС.

5 грудня 2022 року на авіабазі Енгельс-2 пролунали вибухи, ймовірно, невідомий безпілотник пошкодив два стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.

Також вибухи пролунали на авіабазі вночі 26 грудня 2022 року. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це було наслідком російської збройної агресії. Також бавовна на аеродромі сталася 29 грудня.

Внаслідок цього кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ Енгельс-2 зменшилася. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 7 січня 2023 року, які опублікували Схеми.

– Після бавовни в Енгельсі багато хто казав, що ці удари змусять росіян відвести авіацію на значно більшу відстань від кордону з Україною. Тобто на аеродроми, призначені для далекої авіації. Відповідно, це матиме вплив на ефективність використання стратегічної авіації. Фактично, можна казати, що так воно і відбувається. Зараз вони зменшили інтенсивність завдання ударів, – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

Військовий аеродром Саки

Один із ключових для авіації ворога аеродромів в окупованому Криму розташований поблизу міста Саки.

Раніше тут була база ВМС України, але нині там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Також на цій базі росіяни розміщували здебільшого розвідувальні Су-24МР, військово-транспортний Іл-76, бомбардувальники Су-24М, літаки Су-30СМ, Су-33 та іншу авіатехніку.

З початком повномасштабного вторгнення РФ ворожі війська використовували захоплену базу для зберігання авіаційних бомб та ракет, якими обстрілювали переважно Південь України: Херсонську та Миколаївську області.

Потужна бавовна сталася на захопленому аеродромі Саки 9 серпня 2022 року. Близько 15:20 на авіаційній базі Саки пролунала серія потужних вибухів: перший вибух, потім два одночасні потужні вибухи в різних місцях, а через деякий час пролунав третій потужний вибух.

Звичайно, російська влада заявила про відсутність пошкоджень військової техніки. Проте наступного дня ЗСУ заявили, що внаслідок вибухів було знищено девʼять російських літаків.

Лише у вересні 2022 року Генштаб ЗСУ підтвердив, що це був український ракетний удар. Цікаво, що Міністерство оборони Росії заявило, що причиною вибухів на аеродромі стала “детонація кількох авіаційних боєприпасів”.

Військовий аеродром Бельбек

Це ще один великий військовий аеродром на тимчасово окупованому півострові. Бельбек розташований на північ від Сімферополя.

До окупації Криму Росією у 2014 році, це був Міжнародний аеропорт Бельбек, який обслуговував місто Севастополь та інші кримські міста. Після 2014 року аеропорт закрито для цивільної авіації.

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, аеродром Бельбек став одним із найважливіших для ворога стратегічних об’єктів у Криму. Саме звідси неодноразово підіймалися у повітря російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по містах України.

– Бельбек – це аеродром для авіації тактичного призначення, – каже Коваленко.

У березні 2022 року програма Схеми та Радіо Свобода повідомляли, що, за інформацією Повітряних сил України, на аеродромі базувалися російські винищувачі Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

До речі, у 2020 році Бельбек реконструювали. Після цього аеродром отримав можливість приймати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. Ці літаки мають на озброєнні крилаті ракети, здатні долати відстань до 5,5 тис. км.

Ввечері 18 серпня 2022 року на військовому аеродромі Бельбек у Криму пролунали потужні вибухи. Тоді російські ЗМІ повідомили, що у районі аеродрому було чути сирену, люди бачили машини працівників МЧС Росії, які прямували туди.

Також бавовна у Бельбеку сталася 1 жовтня 2022 року та 4 січня 2023 року.

Військовий аеродром Морозовськ

Цей аеродром розташований у Ростовській області, там дислокується оперативне об’єднання Росії — 4-та Червонопрапорна армія Військово-повітряних сил, націлена на атаку за напрямком південного сходу України.

Вона містить винищувачі, гелікоптери, сили ППО, а також понад 40 бомбардувальників, більшість з яких стоїть на аеродромі Морозовськ.

Також відомо, що на аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ

Цей військовий аеродром розташований в Краснодарському краї, на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарськ.

На аеродромі дислокований 960-й штурмовий авіаполк, входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.

На аеродромі базуються винищувачі Су-25 та, ймовірно, бомбардувальники Су-34. Ці винищувачі можуть використовувати ракети різного калібру для завдання ударів по наземних цілях. До речі, часто такі літаки застосовують некеровані ракети, що робить можливим ураження цивільних об’єктів.

Військовий аеродром Єйськ

Це другий російський аеродром у Краснодарському краї, розташований в Єйську, неподалік від Маріуполя (відстань від нього до українського міста становить всього близько 60 км).

Тут, за даними порталу Military Aviation, базується понад 20 літаків МіГ-29К. Переважно у Єйську стоять протичовнові літаки Ту-142 та кілька винищувачів, серед яких є Су-33.

Супутниковий знімок авіабази 8 жовтня 2022 року показав, що вона інтенсивно використовується російськими військовими та завдяки близькому розташуванню до України — служить як передова повітряна база окупантів: на ній перебувало 10 Су-34, не менше семи Су-25, по два Іл-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а також один Бе-200ЧС.

28 лютого 2023 року на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи. А після бавовни з військового аеродрому зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

За даними місцевих Telegram-каналів, удар по аеродрому був здійснений або безпілотниками, або ракетою.

Про наслідки вибухів на аеродромі в Єйську читайте тут.

Білоруський аеропорт Ліда

Ліда – аеропорт, розташований у місті Ліда Гродненської області Білорусі. Це один з найбільших аеропортів країни, який використовується у військових цілях.

Через кілька днів після початку повномасштабної війни, 4 березня 2022 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що з території аеродрому Ліда бригадою армійської авіації здійснюються бойові вильоти для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Зазвичай на цьому аеродромі стоять сили 116-ї гвардійської штурмової бази ВПС Білорусі. Тут переважно базуються літаки Су-25, МіГ-29, а також Як-130. Також на аеродромі фіксували велику кількість вертольотів.

За даними ЗСУ, з аеродрому Ліда доволі часто злітають літаки Су-34 та Су-25.

Військовий аеродром Барановичі

Це білоруський військовий аеродром, розташований на південний схід від міста Барановичі Барановицького району Брестської області.

На аеродромі Барановичі базується 61-ша винищувальна Авіабаза РФ, до складу якої входять переважно літаки типів Су-30СМ, Су-27 та МіГ-29. Але з вересня 2021 року туди почали прибувати й російські літаки, зокрема, Су-30СМ та Су-34.

Відомо, що РФ активно використовує аеродром Барановичі для запуску різних літаків та винищувачів, які застосовують проти України.

Військовий аеродром Лунинець

Цей військовий аеродром розташований в Лунинці Берестейської області Республіки Білорусь. Там базується військова частина №65408 (в/ч 65408).

До повномасштабного російського вторгнення аеродром Лунинець вважався резервним і використовувався доволі рідко.

Проте 14 лютого 2022 року приватна американська компанія Maxar Technologies зафіксувала розгортання російських військ на білоруському аеродромі Лунинець. Зокрема, на супутникових знімках видно 32 штурмовики Су-25, системи протиповітряної оборони С-400, техніку сухопутних військ та безпілотники.

А вже 25 лютого 2022 року було зафіксовано демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ.

Сьогодні відомо, що окупанти злучали військові літаки Су-35С, Су-34 та Су-25, які підіймалися з білоруських аеродромів Барановичі, Лунинець та Ліда, для авіаційних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі Київщини й Житомирщини. Зокрема, з Лунинця вилетіли щонайменше 11 винищувачів.

До речі, 10 березня 2022 року неподалік міста Лунинець вибухнув та загорівся збитий над Україною російський військовий літак. Варто зазначити, що від аеродрому Лунинець до українського кордону відстань близько 50 км.

Військово-транспортний аеродром Сеща

Сеща — військове летовище у Брянській області РФ, розташоване поблизу селища Сеща.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей аеродром слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100 (Руслан). Приблизно за місяць до початку вторгнення Росії в Україну на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

Приблизно за місяць до російського вторгнення в Україну на аеродромі з’явилися винищувачі-бомбардувальники Су-34, які надалі брали участь у бомбардуванні України, зокрема міста Чернігова.

Авіабаза Гвардійське

У 2014 році, після російської окупації Криму, авіабаза використовується ВПС Росії. До 2014 року це був український державний аеродром у Криму. Розташований він за 13 км на північ від Сімферополя.

16 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова.

За даними керівника Bellingcat Христо Грозєва, на російській авіабазі у селищі Гвардійське було 24 російських літаки.

За його інформацією, на авіабазі було 12 літаків Су-24М та 12 літаків Су-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.

Військовий аеродром Джанкой

Це військова авіабаза поблизу Джанкоя (Крим). Нині експлуатується ВМФ Росії у складі Чорноморського флоту. До російської окупації Кримського півострова у 2014 році Джанкой був українським військовим аеродромом, а потім цивільним аеропортом. З початком повномасштабної війни аеродром біля міста Джанкой став головним логістичним хабом армії РФ та місцем, де базуються ударні російські гелікоптери. Це за допомогою супутникових знімків з’ясували журналісти проєктів Крим.Реалії та Схеми.

Загалом вони нарахували на півострові 10 військових аеродромів, які працюють, і два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які під час вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

На фото Planet Labs за 31 жовтня 2022 року видно, що на аеродромі у Джанкої стоять понад пів сотні вертольотів — Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8, та облаштовано безліч точок розміщення зенітно-ракетних комплексів та ППО. Також там розташовано щонайменше три склади з боєприпасами.

Окрім гелікоптерів, аеродром дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

16 серпня 2022 року у Джанкої пролунали вибухи. В районі аеродрому поблизу Джанкоя стояли зенітно-ракетні комплекси РФ.

За попередніми даними, окупанти втратили вісім ЗРС С-400, три ЗРК С-300, п’ять ЗРПК Панцир-С1, 440 ТПК (транспортно-пускових контейнерів), які повинні були вирушити до Херсонської та Запорізької областей для обстрілу Миколаєва та Запоріжжя, 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика тощо.

Також про вибухи на аеродромі повідомили 7 січня 2023 року.

Авіабаза Мачулищі

Це авіабаза ВПС і військ ППО Республіки Білорусь. Розташована в однойменному селищі міського типу Мінського району Мінської області.

На Мачулищах базується 50-й зведений авіаполк, який здатен приймати літаки А-50, Ан-26, Іл-76MD, Мі-8 та Мі-24.

З початку повномасштабної війни авіабаза Мачулищі є місцем базування російських окупантів та використовується ними для обстрілів території України. До речі, саме з цього аеродрому найчастіше відбувається запуск російських військових винищувачів, які потенційно можуть переносити гіперзвукові ракетні комплекси Кинджал.

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що в ході атаки безпілотників було пошкоджено російський літак дальньої радіорозвідки А-50У.

Відомо, що військовий об’єкт був атакований дронами, до вибухів можуть бути причетні місцеві партизани. Україна свою участь в атаці офіційно не підтверджує.

Аеродром Балтимор

Це військове летовище розташоване у Воронежі в Радянському районі міста поблизу мікрорайону Тінистий та дачних кооперативів Ближні сади й Дальні сади.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Балтимор активно використовується ПКС РФ для нанесення авіаударів по території України. На аеродромі базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Вночі 1 січня 2023 року на аеродромі Балтимор прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили, що інцидент стався приблизно о 2-й ночі, вибух було чути в усіх районах російського міста.

Авіабаза Ахтубінськ

Це великий російський військовий аеродром в Астраханській області (на північно-східній околиці Ахтубінська).

Саме з Ахтубінська ворог атакував територію України безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами 24 березня 2023 року. Тоді тактична авіація також була піднята з аеродрому Морозовськ.

Раніше аеродром Ахтубінськ використовувався для випробувальних та тренувальних польотів, наразі – звідки злітає ворожа авіація для бомбардування українських міст.

Авіаремонтний завод в російському Ульяновську

2 березня 2023 року у місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі Іл-Авіастар прогримів вибух.

Росіяни проводили випробування фюзеляжу на герметичність та міцність, однак, щоб випробування було безпечним, такі перевірки у всьому світі проводяться у басейнах з водою. Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі Еспресо.

За словами Романенка, причиною вибуху стало технічне невігластво росіян. До Ульяновська перенесли виробництво військово-транспортних літаків Іл-76, які раніше серійно вироблялися у Ташкенті. Тобто росіяни вирішили на власній території виробляти ці літаки, перевезли обладнання до Ульяновська на завод Авіастар та модернізували конструкцію цього літака.

За словами експерта, у процесі модернізації необхідно проводити певні випробування, однак росіяни це роблять неналежно.

Які ще аеродроми використовує РФ?

Насправді РФ використовує багато аеродромів та авіабаз.

Зокрема, у РФ це аеродроми поряд з населеними пунктами Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні Води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Липецьк, Шаталово та Калуга.

– Також росіяни мають велику кількість аеродромів біля кордонів з Україною, що дозволяє їм здійснювати авіанальоти на територію нашої країни. Такі аеродроми розташовані переважно на території тимчасово окупованого Криму, авіабаза в Таганрозі, авіабаза Кримськ (розташована неподалік від Новоросійська), Шайківка (тут також розміщувались Ту-22М3), – додає Коваленко.