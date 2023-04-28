США мають ухвалити перше рішення щодо передачі Україні F-16, щоб почався процес – Кулеба

Сполучені Штати Америки мають узгодити процес передавання Україні багатофункціональних винищувачів F-16, оскільки зазначені літаки – це американська технологія. Саме Білий дім може дати поштовх, щоби цей процес почався.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з очільниками МЗС із держав Північної Європи та Балтії, яка відбулася в Одесі 28 квітня.

– Ми всі розуміємо, що F-16 – це американська технологія. Процес має початися зі згоди з боку США. Я не маю сумнівів, що від них буде це рішення, бо логіка війни цього вимагає, – наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що у світі є країни, які підтримують українську ідею про передавання F-16 та висловлюють свою готовність розглянути це питання.

Очільник МЗС Кулеба закликав прискорити початок військових навчань українських пілотів на винищувачах F-16.

За його словами, це допоможе прискорити постачання зазначеної техніки. Для отримання переваги над Росією у небі Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й бойова авіація, додав міністр.

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