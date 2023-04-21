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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Пентагоні пояснили, чому не поспішають з винищувачами для України

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Наземні системи протиповітряної оборони (ППО) наразі є тим видом озброєння, якого найбільше потребує Україна. Вони допоможуть досягнути контролю в небі, а поставки західних винищувачів – це надто тривалий процес.

Про це на пресконференції заявили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Спілкування з пресою відбулося за підсумками 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

Так, Ллойд Остін, відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість надання сучасних винищувачів, заявив, що зараз пріоритетом для України є наземні системи ППО.

– Ми всі вважаємо, що саме зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО, – зазначив Остін.

Він додав, що в найближчій перспективі Україна повинна мати можливість захищати свою критичну інфраструктуру, громадян та свої війська під час їх переміщень.

Остін висловив думку, що союзники можуть зробити більше в сфері поставок цього озброєння. Глава Пентагону також повідомив, що багато учасників сьогоднішньої зустрічі підтримали пропозицію щодо надання ракет до комплексів ППО, які вже отримала Україна.

Генерал Марк Міллі також заявив, що наразі найбільш важливо – “забезпечити надійність ППО” для України, щоб зенітні системи могли вражати цілі на різній висоті.

Міллі висловив думку, що поставки багатофункціональних винищувачів F-16 є більше питанням політики, яке піднімають різні політичні діячі. А з військової точки зору завдання України полягає у встановленні контролю над повітряним простором. І цієї мети можна швидше досягнути наземними системами ППО.

– Завдання – контролювати повітряний простір. Цього можна досягати різними способами. Зараз найбільш економічно ефективний і найшвидший спосіб для України – це ППО, – наголосив Міллі.

Генерал звернув увагу, що за більш ніж рік повномасштабної війни українській армії вдавалося успішно стримувати авіацію РФ. Через це російські окупанти здебільшого завдають ударів по Україні ракетами зі своєї території.

– Чому це відбувається? Тому що українці збивають російські літаки. Росіяни акуратні через успішне використання українцями ППО, – додав Міллі.

Саме тому, за його словами, найважливішим військовим завданням зараз є надання Україні потужних систем ППО для захисту повітряного простору. Що стосується винищувачів, то “потрібні тривалі навчання для пілотів”.

Генерал уточнив, що для виведення української авіації на рівень, співставний з російською, “потрібні серйозні зусилля великої кількості країн”.

– І такі рішення можуть бути ухвалені, а можуть і ні, у майбутньому. Але прямо зараз першочергова необхідність – це ППО, – підсумував Міллі.

Раніше в НАТО не виключали надання Україні винищувачів F-16, проте конкретні рішення поки що не ухвалені.

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонував іноземним спеціалістам, зокрема пілотам, приїхати працювати до нашої країни.

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Джерело: Міноборони США

Війна в Україні, Винищувачі для України, Марк Міллі, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, США
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