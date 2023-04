Наземні системи протиповітряної оборони (ППО) наразі є тим видом озброєння, якого найбільше потребує Україна. Вони допоможуть досягнути контролю в небі, а поставки західних винищувачів – це надто тривалий процес.

Про це на пресконференції заявили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Спілкування з пресою відбулося за підсумками 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

Так, Ллойд Остін, відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість надання сучасних винищувачів, заявив, що зараз пріоритетом для України є наземні системи ППО.

Він додав, що в найближчій перспективі Україна повинна мати можливість захищати свою критичну інфраструктуру, громадян та свої війська під час їх переміщень.

Остін висловив думку, що союзники можуть зробити більше в сфері поставок цього озброєння. Глава Пентагону також повідомив, що багато учасників сьогоднішньої зустрічі підтримали пропозицію щодо надання ракет до комплексів ППО, які вже отримала Україна.

