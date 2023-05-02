Змусити до жесту доброї волі. Росію потрібно відрізати від Криму — представник ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Черняк вважає, що Росію потрібно відрізати від Криму, примусивши таким чином до чергового “жесту доброї волі”.

Про це він сказав виданню АрміяInform, коментуючи ідею колишнього командувача армії США у Європі Бена Годжеса ізолювати Крим від РФ.

– Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі. Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру, – заявив представник ГУР.

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

– Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є. Україна повертається і повернеться в Крим, – наголосив Черняк.

Зранку 29 квітня на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. В результаті були знищені десятки тонн нафтопродуктів для Чорноморського флоту РФ.

Джерело: АрміяInform

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