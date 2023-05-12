У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух

Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

11 Травня, 15:20

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