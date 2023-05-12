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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У центрі Мелітополя пролунав потужний вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 12 травня просто в центрі поки що окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух.

Про “бавовну” в захопленому місті повідомив міський голова Іван Федоров.

– Де саме зранку невдало палять окупанти, з’ясовуємо, – зауважує мер Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мелітополь
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